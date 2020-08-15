Адвокат Ефремова прокомментировал наличие признания вины актером

Адвокат Ефремова прокомментировал наличие признания вины актером
Актер Михаил Ефремов. Фото: Википедия

Правозащитник и адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал публикацию протокола, в котором Ефремов признал вину за совершенное преступление.

По словам Пашаева, находящийся в медицинском учреждении человек не способен признать или опровергнуть свою причастность к преступлению. Отметим, что протокол, которым оперируют различные СМИ, был составлен 17 июня, незадолго после совершения ДТП.

Напомним, что во вторник, 11 августа, Михаилу Ефремову стало плохо прямо во время судебного заседания. Спустя буквально несколько минут после начала суда актера забрала скорая помощь, которая доставила его в Боткинскую больницу. Пашаев утверждает, что его подзащитный перенес инсульт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщает, что дочь Ефремова рассказала о связи с сыном президента Белорусии Александра Лукашенко.

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