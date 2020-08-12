Дочь Ефремова рассказала, как связана с сыном Лукашенко

Дочь Ефремова рассказала, как связана с сыном Лукашенко
Анна Мария Ефремова сравнила себя с сынои Лукашенко. Фото: instagram.com/amefremova

Наследница актера Михаила Ефремова Анна Мария сравнила себя с сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению девушки, детей нельзя считать ответственными за поступки их родителей.

Один из подписчиков Анны Марии в Instagram задался вопросом, как Николай Лукашенко себя чувствует, когда многие считают его отца «настоящим врагом народа». В ответ на это 19-летняя дочь Ефремова посоветовала фолловерам перестать перекладывать проступки родителей на их детей.

Девушка отметила, что ее с наследником Лукашенко связывает то, что они находятся в похожих обстоятельствах. Более того, она подчеркнула, что никто из пользователей Сети не знает, что в действительности происходит в жизни Николая и как он к этому относится.

Анна Мария также добавила, что они с Николаем «тут не причем», говоря о действиях Ефремова и Лукашенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что старший сын погибшего в ДТП с участием Ефремова хочет отсудить у актера 6,5 миллионов.

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