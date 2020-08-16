В Госдуме решают вопрос о третьей выплате детского пособия в 10 тыс. рублей

В Госдуме решают вопрос о третьей выплате детского пособия в 10 тыс. рублей
Окончательное решение еще не принято. Фото: pixabay.com

Российские семьи могут получить деньги уже в августе.

В Госдуме обсуждают инициативу, согласно которой российские семьи могут рассчитывать на третью выплату детских выплат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом пишет PRIMPRESS.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб отмечает, что правительство вполне может поддержать эту идею, но пока что говорить об окончательном решении не приходится. Она выразила надежду, что власти поддержат россиян в период подготовки детей к школам.

Напоминаем, что в России в период пандемии коронавируса дважды выплачивали детские пособия – таким образом правительство помогает семьям справится в непростые для страны времена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном заявили, что выплаты по COVID-19 получили более 4,4 тыс. петербургских медиков.

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