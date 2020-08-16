Актер Николай Губенко скончался в Москве

Артисту было 78 лет, у него остановилось сердце.

Актер Николай Губенко скончался в возрасте 78 лет в Москве. Об этом сообщил в своем Twitter спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. В посте уточняется, что причина смерти – остановка сердца. Другие подробности не разглашаются. Чиновник отметил, что мир покинул выдающийся актер и государственный деятель, а также выразил соболезнования родным и близким Губенко.

Напоминаем, что 17 августа артисту могло бы исполниться 79 лет. Он родился в Одессе, отучился в московском ВГИК и после работал в Театре на Таганке. Долгое время Губенко занимал пост министра культуры СССР, а затем стал депутатов Госдумы РФ. С 2005 года артист входил в состав Мосгордумы.

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