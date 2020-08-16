В США скончался брат Дональда Трампа

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт умер в Нью-Йорке на 73-м году жизни.

Трамп опубликовал официальное заявление о трагедии, случившейся в его семье. Лидер Америки подчеркнул, что он всегда будет помнить своего любимого брата, который был ему лучшим другом, и верит, что они смогут встретиться вновь. Трамп отметил, что Роберт ушел из жизни тихо и мирно накануне вечером.

Отметим, что Роберта Трампа госпитализировали в тяжелом состоянии в один из госпиталей Нью-Йорка в пятницу, 14 августа. Его старший брат успел его навестить. Причины смерти родственника главы США неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп заявил о завершении тестирования трех вакцин от коронавируса. В общей сложности, специалисты готов создать 600 миллионов доз препарата. Однако, сначала масштабное производство должны одобрить в управлении по санитарному надзору.