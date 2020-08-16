В Москве после избиения госпитализировали участницу «Дома-2»

В Москве после избиения госпитализировали участницу &#171;Дома-2&#187;
Девушку госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Девушка угодила в больницу с гематомой на лице, ушибом грудной клетки и, предположительно, сотрясением мозга.

В Москве после избиения госпитализировали участницу шоу «Дом-2» Екатерину Скалон. Об этом сообщает телеканал «360». У девушки диагностировали сразу несколько травм, есть подозрение на сотрясение мозга. По предварительным данным, Скалон мог избить сожитель, но пока что официальных данных не поступало.

С инцидентом предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Было ли возбуждено дело – также не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что парня госпитализировали с химическим ожогом после избиения неизвестными на Бухарестской. В отдел полиции также поступило заявление от его матери. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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