Парня госпитализировали с химическим ожогом после избиения неизвестными на Бухарестской

Парня госпитализировали с химическим ожогом после избиения неизвестными на Бухарестской
Молодого человека госпитализировали в состоянии средней тяжести. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга госпитализировали молодого жителя с химическим ожогом. Перед этим его избили неизвестные.

Об этом стало известно во вторник, 11 августа. Правоохранителям поступило сообщение из детской больницы №19 о госпитализации горожанина 2002 года рождения, проживающего в одном из домов на Софийской улице. Молодой человек поступил в больницу с ушибами и ссадинами мягких тканей головы, химическим ожогом конъюнктивы первой степени в состоянии средней тяжести. Его доставили из дома.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители выяснили, что среди ночи на Бухарестской улице произошел конфликт, в ходе которого неизвестные избили парня.

В отдел полиции также поступило заявление от его матери. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полицейские начали розыск участников потасовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга местный житель перевел мошенникам крупную сумму денег.

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