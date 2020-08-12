Житель Выборгского района перевел «банковским мошенникам» 750 тысяч

Житель Выборгского района перевел &#171;банковским мошенникам&#187; 750 тысяч
Заявитель перевел деньги через терминал «ТИНЬКОФФ БАНК". Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга местный житель перевел мошенникам крупную сумму денег.

Преступный инцидент произошел во вторник, 10 августа. На следующий день в отдел полиции обратился 68-летний мужчина. Он рассказал, что ему на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником безопасности ПАО «СБЕРБАНК» и сообщила, что с его счетов пытаются списать денежные средства. Для решения проблемы собеседница предложила перевести сбережения на другие счета.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель перевел 764 247 тыс. рублей через терминал «ТИНЬКОФФ БАНК», расположенный в доме №150 по проспекту Энгельса.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о схемах мошенников в интернет-магазинах. За время эпидемии Covid-19 число преступлений, связанных с покупками в Сети, выросло в десятки раз.

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