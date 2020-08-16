Загитова плохо сдала ЕГЭ, но будет учиться на журналиста

Олимпийская чемпионка поступила на очную форму обучения на платное отделение.

Фигуристка Алина Загитова поступила в РАНХиГС на очную форму обучения по специальности «Журналистика». Девушка набрала не очень большие баллы по ЕГЭ, поэтому будет учиться платно. На сайте вуза сказано, что по русскому чемпионка набрала 51 балла, а по обществознанию – 44 балла.

Загитова также объяснила, почему выбрала такую специальность. Он призналась, что ей всегда было сложно общаться с прессой и давать интервью – этот страх она и планирует побороть в вузе. Также ей хочется научиться правильно и красиво излагать мысли. Загитова, помимо прочего, намерена бороться с ложью в прессе.

«Например, удивляюсь, когда в СМИ пишут неправду, сочиняют небылицы про меня. Я сама буду работать совершенно по-другому!»

— заверила фигуристка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что абитуриент принес мобильник на ЕГЭ по математике и оказался в суде.