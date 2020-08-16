Гагарина испугала поклонников болезненной худобой

Полина Гагарина поделилась с поклонниками фото в купальнике. Многие из подписчиков заявили, что певица слишком худая.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Гагарина позировала в бикини на фоне изумительного летнего пейзажа — моря и зеленоватых холмов. В комментариях интернет-пользователи пришли в восторг от снимка певицы, они отметили ее стройные ноги и стальной пресс. Однако нашлись и те, кого уж слишком сильно озадачил болезненно худой вид поп-исполнительницы.

«Накормите уже Полину», — написала подписчица. «Слишком худая, надо набрать», — заявил пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одна из самых обеспеченных звезд отечественной поп-музыки Полина Гагарина оказалась должницей: артистка не уплатила около 30 тысяч рублей налогов. Эта информация появилась на сайте столичной службы судебных приставов, где был опубликован перечень исполнительных производств.