Гагарина испугала поклонников болезненной худобой

Гагарина испугала поклонников болезненной худобой
Полина Гагарина показала фигуру в купальнике. Фото: instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина поделилась с поклонниками фото в купальнике. Многие из подписчиков заявили, что певица слишком худая.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Гагарина позировала в бикини на фоне изумительного летнего пейзажа — моря и зеленоватых холмов. В комментариях интернет-пользователи пришли в восторг от снимка певицы, они отметили ее стройные ноги и стальной пресс. Однако нашлись и те, кого уж слишком сильно озадачил болезненно худой вид поп-исполнительницы.

«Накормите уже Полину», — написала подписчица.

«Слишком худая, надо набрать», — заявил пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одна из самых обеспеченных звезд отечественной поп-музыки Полина Гагарина оказалась должницей: артистка не уплатила около 30 тысяч рублей налогов. Эта информация появилась на сайте столичной службы судебных приставов, где был опубликован перечень исполнительных производств.

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