Звезда из списка Forbes Полина Гагарина оказалась должницей

Одна из самых обеспеченных звезд отечественной поп-музыки Полина Гагарина оказалась должницей: артистка не уплатила около 30 тысяч рублей налогов.

Эта информация появилась на сайте столичной службы судебных приставов, где был опубликован перечень исполнительных производств. Согласно документации, приставы разыскивают Полину с целью взыскания задолженности. Вероятно, для певицы эта сумма несущественна, однако почему-то она все еще не погасила долг.

Также, пишет «Пятый канал», у Гагариной есть долги за жилищно-коммунальные услуги: сумма достигла 55 тысяч рублей. Вероятно, приставы интересуются артисткой еще и по этой причине. Сама певица никак не прокомментировала эту информацию. Отметим, что не так давно она стала одной из самых богатых звезд российского шоу-бизнеса: годовой доход Полины составляет 6,4 млн долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перечень российских поп-звезд в списке Forbes возглавил Сергей Шнуров.