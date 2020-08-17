Возлюбленный Надежды Бабкиной оказался в больнице

Возлюбленный Надежды Бабкиной оказался в больнице
Евгений Гор опубликовал фото из больницы. Фото: instagram.com/evgeni_gor

Возлюбленный Надежды Бабкиной Евгений Гор попал в больницу. Поклонники попытались выяснить у него, что же произошло.

Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое фото. На снимке он красуется на больничной койке в специальных компрессионных колготках.

«Возможно, стоит попробовать пойти в или на балет», — написал артист.

В комментариях подписчики пожелали певцу скорейшего выздоровления. Некоторые отметили, что чувство юмора у знаменитости чудесное, а значит скоро «балерун» пойдет на поправку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Надежды Бабкиной. Она рассказала, что видела свет во время комы. При этом никакого голоса артистка не слышала.

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