Бабкина призналась, что видела свет во время комы

Бабкина призналась, что видела свет во время комы
Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkinа

Она рассказала, каково было лежать в больнице со страшным диагнозом.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем артистка Надежда Бабкина рассказала в выпуске YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Она призналась, что видела свет, о котором все говорят, когда находилась в коме. При этом никакого голоса артистка не слышала. В какой-то момент Бабкина также заметила в центрифугу – она крутилась в воздухе и жужжала, а потом остановилась. После этого артистка услышала врачей – они говорили «на своем каком-то медицинском языке».

«Я им первое что сказала, когда они повезли меня в реанимацию: «Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо, но моя жизнь в ваших руках»,

— отметила певица.

Напоминаем, что у Бабкиной диагностировали пневмонию, ее пришлось вводить в искусственную кому.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число свободных коек в коронавирусных стационарах Петербурга достигло 3 тысяч.

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