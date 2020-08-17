В России растут продажи товаров для отдыха на природе

Российские покупатели увеличили продажи палаток, спальных мешков, мебели для пикника и других товаров, необходимых для отдыха на природе.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОЖД». Продажи на товары для отдыха за городом выросли за прошедшие месяцы этого лета. В минувшем июле россияне покупали палатки на 11% охотнее, чем в июле прошлого года. Спальные мешки покупались на 17% чаще, рюкзаки для походов — на 13%, а складные столы — на 54%.

При этом в июне зафиксировано падение продаж чемоданов — их покупали в пять раз реже, по сравнению с прошлым годом. Также россияне отдавали предпочтение более дешевым чемоданам — сейчас средний чек на них составляет 2,5 тыс. рублей, он сократился на 26%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спрос на нянь в Петербурге вырос на 77% в августе.