Спрос на нянь в Петербурге вырос на 77% в августе

Спрос на нянь в Петербурге вырос на 77% в августе
Всего за одну неделю августа петербуржцы подняли спрос на услуги нянь на 77%. Фото: unsplash

Вместе с окончанием сезона летних отпусков в Северной столице произошел скачок спроса на услуги нянь.

Весной и в начале лета многие городские жители работали из дома, а как только в стране начали ослаблять ограничения и открывать курорты, петербуржцы рванули в отпуск. Ближе к осени, когда сезон отпусков подходит к концу, многие вернулись к обычному рабочему графику, что и вызвало рост спроса на нянь.

Согласно результатам исследования Авито, всего за одну неделю августа петербуржцы подняли спрос на услуги нянь на 77% по сравнению с первой неделей июня. Но при этом предложение этих услуг упало на 3%.

Кроме того, жители Петербурга этим летом стали чаще задумываться над тем, чтобы отправить ребенка в частный детский сад — спрос на них увеличился на 56% с начала июня. Также вырос спрос и на услуги домашних детских садов — на 80% с начала лета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что соответствуют ли предложения на рынке труда Петербурга спросу.

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