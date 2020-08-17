Ученые создали новую технологию опреснения морской воды

В один день этот метод позволяет опреснять почти 140 литров морской воды. Фото: Pixabay

В один день этот метод позволяет опреснять почти 140 литров морской воды. Фото: Pixabay

Специалисты австралийского Университета Монаша создали новый метод опреснения воды, решив одну из проблем человечества.

Согласно опубликованной порталом EVO-RUS.COM статье, уникальность новой технологии превращения морской воды в питьевую состоит в том, что она не требует особых финансовых и энергетических трат.

Так, для опреснения воды этим способом необходимы солнечный свет и металл-органические каркасные структуры. Это позволяет сделать воду пресной всего за полчаса.

В один день этот метод позволяет опреснять почти 140 литров морской воды. Стоит отметить, что эта разработка может решить проблему отсутствия питьевой воды некоторым жителям планеты. По данным специалистов, подобные трудности испытывает примерно треть населения планеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые в США работают над новой технологией создания детей.