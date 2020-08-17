Петербуржцы посетят музыкальный фестиваль «Белые ночи » онлайн

Петербуржцы посетят музыкальный фестиваль &#171;Белые ночи &#187; онлайн
Фестиваль будут транслировать центральные каналы. Фото: vk.com/wnfestival

Музыкальный фестиваль «Белые ночи», который устраивают в Северной столице уже более четверти века, в этом году впервые пройдет в онлайн-формате.

Об этом сообщили в петербургском комитете по культуре. Смольный принял решение о проведении мероприятия в режиме онлайн из-за обстановки по коронавирусу в городе. Проект будут снимать в Ледовом дворце в среду, 19 августа. Фестиваль будут транслировать центральные каналы. Также мероприятие покажут на популярных интернет платформах.

В этом году на «Белых ночах» выступят такие знаменитости, как Григорий Лепс, Диана Арбенина, Леонид Агутин, Дима Билан, Ёлка, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Владимир Пресняков, 2Маши и другие исполнители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинский театр перенес несколько представлений из-за вспышки коронавируса.

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