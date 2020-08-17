Семьям первоклассников могут дать дополнительный выходной

37% родителей первоклашек заявили, что у них не получится отпроситься с работы. Фото: Baltphoto

37% родителей первоклашек заявили, что у них не получится отпроситься с работы. Фото: Baltphoto

В России предложили дать 1 сентября отдельный выходной семьям учеников, которые идут в первый класс. По мнению авторов инициативы, присутствие родителей в первый учебный день помогает ребенку адаптироваться в школе.

Предложение главы Института прогрессивного образования Анны Маркс о создании дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Как сообщает РИА Новости, авторы инициативы ссылаются на результаты опроса, в котором больше половины респондентов заявили, что хотят проводить ребенка на первую в его жизни школьную линейку. При этом более 80% опрошенных заявили, что для этого им придется брать отгул или отпрашиваться с работы на несколько часов.

При этом 37% родителей первоклашек заявили, что у них не получится отпроситься с работы. Среди причин — падение доходов из-за пандемии, что не позволяет им брать отгул или отпрашиваться с работы, а также отказ со стороны работодателя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы, детсады и колледжи Петербурга заработают с 1 сентября в обычном режиме.