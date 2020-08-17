Аналитики назвали среднюю зарплату учителей в Петербурге

В России назвали среднюю зарплату учителей по итогам второго квартала текущего года. Оказалось, что в среднем российские учителя получают менее 31 тыс. рублей.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на аналитический центр «Авито работа», самые высокие зарплаты у учителей по России зафиксированы в Москве — они получают в среднем 51,6 тыс. рублей. Петербургские учителя зарабатывают в среднем 31,5 тыс. рублей. Педагоги из Екатеринбурга получают в среднем 28,8 тыс. рублей.

Самая низкая средняя зарплата учителей зафиксирована в Волгограде — 20,6 тыс. рублей. В других регионах РФ средние зарплаты педагогов варьируются от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что законопроект с советскими нормами для учителей подготовят в Госдуме. В частности, предлагается начислять педагогам зарплату не ниже средней по региону и стране.