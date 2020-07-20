Законопроект с советскими нормами для учителей подготовят в Госдуме

Законопроект с советскими нормами для учителей подготовят в Госдуме
Улучшение рабочих условий для педагогов позволит восполнить кадровый. Фото: Pixabay

В Госдуме разрабатывают законопроект, который вернут в закон «Об образовании» советские нормы.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науку Олега Смолина, депутаты предлагают закрепить за педагогами право на удлиненный отпуск, досрочный выход на пенсию. Также предлагается начислять педагогам зарплату не ниже средней по региону и стране.

По словам Смолина, улучшение рабочих условий для педагогов позволит восполнить кадровый дефицит, особенно в глубинке.

Внесение законопроектов намечено на осень текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 40 млрд рублей выделят на зарплаты медикам и учителям в России. Заработная плата медиков и учителей должна быть на том же уровне, что и в прошлом году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госдума законопроект зарплата учителя


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет-амфибия впервые будет участвовать в параде на день ВМФ в Петербурге
Стало известно о смерти художника Виктора Чижикова, автора Олимпийского мишки
Законопроект с советскими нормами для учителей подготовят в Госдуме
Навальный сообщил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Движение по Ириновскому проспекту ограничат из-за ремонта до конца лета
Девять рейсов вылетели из Пулково с опозданием из-за сообщения о бомбе
Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» заложили на Северной верфи
Лже-врач, обокравший квартиру пенсионерки, понесет наказание в колонии