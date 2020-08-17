Посетитель кафе на Крупской одним ударом довел петербуржца до клинической смерти

Участник драки у кафе в Невском районе Петербурга попал в состояние клинической смерти после одного удара.
Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло у кафе «Оазис» на улице Крупской, 21. О произошедшем в полицию сообщили друзья 39-летнего избитого, который лежал на земле без сознания.
На месте происшествия полиция задержала 46-летнего местного жителя, который и довел петербуржца до госпитализации в тяжелом состоянии. Установлено, что во время драки он ударил мужчину кулаком по голове, после чего тот потерял сознание.
Пострадавшего в состоянии клинической смерти госпитализировали в Мариинскую больницу.
На его оппонента составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы рассказали о массовой драке недалеко от ЖК «Солнечный город»: 20-30 человек.