Посетитель кафе на Крупской одним ударом довел петербуржца до клинической смерти

Участник драки у кафе в Невском районе Петербурга попал в состояние клинической смерти после одного удара.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло у кафе «Оазис» на улице Крупской, 21. О произошедшем в полицию сообщили друзья 39-летнего избитого, который лежал на земле без сознания.

На месте происшествия полиция задержала 46-летнего местного жителя, который и довел петербуржца до госпитализации в тяжелом состоянии. Установлено, что во время драки он ударил мужчину кулаком по голове, после чего тот потерял сознание.

Пострадавшего в состоянии клинической смерти госпитализировали в Мариинскую больницу.

На его оппонента составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы рассказали о массовой драке недалеко от ЖК «Солнечный город»: 20-30 человек.