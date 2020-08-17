Тело бывшего чиновника Смольного нашли под окнами дома в Калининском районе

Экс-глава аппарата бывшего вице-губернатора Михаила Мокрецова Валентин Верещака погиб в понедельник, 17 августа, в Калининском районе.

Как сообщает АБН, труп 54-летнего Валентина Верещаки был найден очевидцами под окнами одного из домов в Калининском районе. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность по документам, найденным в кармане. Предварительно, мужчина разбился, упав с высоты.

Валентин Верещака работал на госслужбе с 2001 года. Он занимал должность в кадровых подразделениях аппарата полномочного представителя президента в СЗФО, в Министерстве РФ по налогам и сборам, ФНС.

В 2013 году он занял должность зампреда главы комитета по госконтролю, использованию и охране памятников. В 2019 году он стал временным директором компании по производству электроники «Авангард».

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