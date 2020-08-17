Россиянам объяснили, почему 31 декабря не станет выходным днем

Россиянам объяснили, почему 31 декабря не станет выходным днем
Перенос праздничного дня на предшествующий ему выходной будет нарушать статью 110 ТК. Фото: pixabay.com

Россиянам не стоит ждать, что 31 декабря 2020 года объявят выходным днем, однако в Минтруде допустили, что этот вопрос может быть учтен при переносе выходных в 2021 году.

Глава комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослав Нилов рассказал в Telegram-канале, что предложение сделать в этом году 31 декабря выходным днем является нарушением нормы Трудового кодекса.

В ответе Минтруда на запрос Нилова говорится, что перенос праздничного дня на предшествующий ему выходной будет нарушать статью 110 ТК о том, что длительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

Вместе с тем, в Минтруде заявляют, что в 2021 году могут рассмотреть предложение о том, чтобы россияне официально отдыхали 31 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьям первоклассников могут дать дополнительный выходной.

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Россиянам объяснили, почему 31 декабря не станет выходным днем