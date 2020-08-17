Россиянам объяснили, почему 31 декабря не станет выходным днем

Россиянам не стоит ждать, что 31 декабря 2020 года объявят выходным днем, однако в Минтруде допустили, что этот вопрос может быть учтен при переносе выходных в 2021 году.

Глава комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослав Нилов рассказал в Telegram-канале, что предложение сделать в этом году 31 декабря выходным днем является нарушением нормы Трудового кодекса.

В ответе Минтруда на запрос Нилова говорится, что перенос праздничного дня на предшествующий ему выходной будет нарушать статью 110 ТК о том, что длительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

Вместе с тем, в Минтруде заявляют, что в 2021 году могут рассмотреть предложение о том, чтобы россияне официально отдыхали 31 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьям первоклассников могут дать дополнительный выходной.