Тарифы на парковку и стоимость проезда по «Тройке» в Петербурге определят местные власти

На данный момент в системе московского парковочного пространства зарегистрированы более 320 тыс. автомобилей с номерами Санкт-Петербурга. Фото: pixabay.com

На данный момент в системе московского парковочного пространства зарегистрированы более 320 тыс. автомобилей с номерами Санкт-Петербурга. Фото: pixabay.com

После того, как московские транспортные системы будут действовать и в Северной столице, городским властям предоставят возможность утвердить тарифы на парковку и проезд в общественном транспорте по карте «Тройка».

Об этом в понедельник, 17 августа, информирует пресс-служба московского департамента транспорта. Заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Максим Ликсутов подчеркнул, что столица не берется устанавливать даже рекомендации по ценам — все это должны рассчитывать местные власти с учетом комфорта для жителей. Таким образом, можно надеяться, что стоимость парковки и проезда в Петербурге не вырастет до московских.

Поводом для объединения транспортных систем Москвы и Петербурга стал именно запрос со стороны местных жителей, объяснил Ликсутов. Поскольку столица имеет в этом отношении многолетний и успешный опыт, городу на Неве было предложено перенять его, чтобы сэкономить бюджетные средства и время, а также пойти навстречу жителям мегаполисов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург намерен перенять столичный опыт оплаты проезда в общественном транспорте.