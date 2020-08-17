Петербургских водителей предупредили об ограничения на дороге из-за проведения матча на «Газпром Арена»

Движение транспортных средств запретят или ограничат на различных участках дорог из-за матча «Зенит» — «ЦСКА» в среду, 19 августа.

Полностью движение транспорта в этот день закроется в следующих местах:

Автомобилисты не смогут проехать по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту в направлении от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги, Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги с 00:00 до 24:00.

Прекращение движения запланировано и по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль д. 1 по Кемской улице к Морскому проспекту — с 17:00 до 23:00.

Также, не удастся проехать по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы — с 20:00 до 23:00.

Помимо этого, на некоторых участках дорог движение будут ограничено установкой соответствующих временных дорожных знаков. Владельцев транспорта также уведомляют о том, что на некоторых улицах 19 августа останавливаться будет запрещено. Всю подробную информацию о вводимых ограничениях можно увидеть на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тренер «Зенита» надеется, что Дзюба восстановится к матчу с ЦСКА.