КСП Петербурга приступила к плановой проверке Управления социального питания

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (КСП) приступила к плановой инспекции деятельности Управления социального питания и подведомственных ему Учебно-методического центра и Испытательной лаборатории пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ».

Комиссия под руководством аудитора Юрия Шутова проверит законность и результативность использования бюджетных средств вышеперечисленными учреждениями. Напомним, что Управление социального питания организовывает питание в детских садах, школах, колледжах, больницах, поликлиниках и других государственных учреждениях Северной столицы.

Возглавляет Управление Алексей Барабанщиков. В 2018 году подведомственные Управлению организации получили 61 млн рублей субсидий и почти 25 млн на содержание органа, в прошлом году субсидирование составило 73 миллиона из 99 млн, выделенных Управлению. В этом году планируется, в общей сложности, предоставить учреждению 106,8 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что КСП также приступила к проверке работы ГАТИ.