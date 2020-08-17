Аудиторы Контрольно-счетной палаты проверят траты ГАТИ в Петербурге

Аудиторы Контрольно-счетной палаты проверят траты ГАТИ в Петербурге
Данный орган власти занимается контролем за соблюдением правил благоустройства и организацией производства земляных и строительных работ. Фото: Google View

В понедельник, 17 августа, аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) начали плановую проверку деятельности Государственной административной-технической инспекции (ГАТИ).

Координатором контрольного мероприятия выступает аудитор КСП Егор Бушев. В рамках инспекции специалисты проверят использование ведомством бюджетных средств и собственности Санкт-Петербурга, а также затронут другие вопросы финансово-хозяйственной деятельности ГАТИ. Проверка продлится пять недель и завершится 25 сентября.

За 2018 год расходы ГАТИ из городского бюджета составили 226 миллионов рублей, за прошлый год — 235 миллионов, в текущем году рассчитывают на 230 млн рублей. Отметим, что руководителем ГАТИ является Олег Зотов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» проверяет прочность труб в Кировском и Красносельском районах.
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