В Красносельском и Кировском районах теплосети повторно проверят на прочность

В Красносельском и Кировском районах теплосети повторно проверят на прочность
Работы пройдут в Красносельском и Кировском районах города. Фото: пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет повторные испытания в двух районах города. Работы начнутся завтра, 14 августа.

Специалисты проверят тепловые магистрали на плотность и прочность в Красносельском и Кировском районах города. Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 °C.

Как сообщила пресс-служба компании, гидравлические испытания коснутся теплосетей по улицам: Червонного Казачества, Морской Пехоты, Автомобильная; проспекты Маршала Казакова, Народного ополчения, Жукова, Стачек.

Предприятие просит местных жителей быть осторожными при возможных авариях на теплосетях. В случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта следует держаться от опасных участков подальше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце июля «Теплосеть» проводила испытания в четырех районах Петербурга. Проверки помогают выявить ненадежные участки и неблагоприятные зоны. По их итогам составляется программа капремонта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб проверка теплосеть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд отправил под домашний арест петербуржца, обвиняемого в мошенничестве
В Санкт-Петербурге впервые за 12 лет снесли хрущевку по программе реновации
«Сезон» на Коломяжском снесут ради строительства жилых домов
Мариинский театр перенес несколько представлений из-за вспышки коронавируса
При обысках в офисах «Яндекса» никого не задержали
Соискатели vs работодатели. Соответствуют ли предложения на рынке труда ...
В Киришах строители начали бетонирование опор нового моста через Волхов
В Красносельском и Кировском районах теплосети повторно проверят на прочность