В Красносельском и Кировском районах теплосети повторно проверят на прочность

Работы пройдут в Красносельском и Кировском районах города. Фото: пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Работы пройдут в Красносельском и Кировском районах города. Фото: пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет повторные испытания в двух районах города. Работы начнутся завтра, 14 августа.

Специалисты проверят тепловые магистрали на плотность и прочность в Красносельском и Кировском районах города. Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 °C.

Как сообщила пресс-служба компании, гидравлические испытания коснутся теплосетей по улицам: Червонного Казачества, Морской Пехоты, Автомобильная; проспекты Маршала Казакова, Народного ополчения, Жукова, Стачек.

Предприятие просит местных жителей быть осторожными при возможных авариях на теплосетях. В случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта следует держаться от опасных участков подальше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце июля «Теплосеть» проводила испытания в четырех районах Петербурга. Проверки помогают выявить ненадежные участки и неблагоприятные зоны. По их итогам составляется программа капремонта.