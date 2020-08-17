Российским школам рекомендуют быть готовыми в «дистанционке»

Российским школам рекомендуют быть готовыми в &#171;дистанционке&#187;
1 сентября школьники сядут за парты. Фото: pixabay.com

Эпидемиологическая обстановка может ухудшиться в ближайшее время.

Роспотребнадзор и Минпросвещения РФ направили в учебные учреждения письма, в которых рекомендуют уже сейчас готовиться к дистанционному формату обучения. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что ситуация нестабильная, поэтому нужно быть готовыми к ухудшению эпидемиологической обстановки. Ведомства просят школы проводить факультативные занятия в онлайн-режиме. Также им разрешают провести линейки, но только для отдельного класса или параллели. При этом все родители должны прийти в масках.

Остальные массовые мероприятия до сих пор под запретом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге школьники могут остаться без горячих обедов из-за реформы системы питания. По меньшей мере, пять районов Петербурга еще не заключили контракты с поставщиками.

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