В Петербурге школьники могут остаться без горячих обедов из-за реформы системы питания

Школьники северной столицы могут остаться без бесплатного горячего питания: по меньшей мере, пять районов Петербурга еще не заключили контракты с поставщиками. Между тем, сентябрь, а с ним и начало учебного года, «наступают на пятки».

Отметим, что еще в июне, в самом начале летних каникул, власти Петербурга приняли закон, согласно которому в городских школах все ученики начальных классов будут бесплатно обеспечены горячими обедами. Это решение стало следствием указа президента Владимира Путина, однако пути его реализации пока остаются неясны.

Также стоит добавить, что на данный момент в Управлении социального питания, которое, собственно, несет ответственность и за питание школьников, проходит проверка Контрольно-счетной палаты. Как пишет «Мойка78», в учреждении обещают не оставить детей в беде, но конкретных мер по решению вопроса не назвали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с порядком проведения торжественных линеек в школах 1 сентября также остается неразрешенной.