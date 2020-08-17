На Ленинском пьяные прохожие протестуют против насилия в Белоруссии

Протестующие могут спровоцировать аварию. Фото: скриншот из группы в "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Протестующие могут спровоцировать аварию. Фото: скриншот из группы в "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Они требуют, чтобы полицейские перестали проявлять агрессию по отношению к митингующим.

На Ленинском проспекте заметили двух пьяных мужчин, которые устроили протестную акцию. Они ходят по проезжей части и требуют остановить насилие по отношению к мирному населению в Белоруссии. Им хочется, чтобы полицейские перестали принять силу во время задержаний. Мужчины кричат: «Привет, Беларусь» и всякие оскорбления. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отмечается, что протестующие никому особо не мешают, но могут спровоцировать аварию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макрон призвал ЕС поддерживать протестующих в Белоруссии. Президент Франции отметил, что граждане Белоруссии «выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета».