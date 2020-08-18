В 2021 году владельцев торговых центров и комплексов Петербурга ждет рост налогов

Рост кадастровой стоимости объектов в следующем году может отразиться на кошельке покупателей. Фото: pixabay.com

Рост кадастровой стоимости объектов в следующем году может отразиться на кошельке покупателей. Фото: pixabay.com

В следующем году налоговые изменения в Санкт-Петербурге вынудят владельцев торговых центров и торгово-развлекательных комплексов платить гораздо больше налогов.

Так, в 2021 году ставка налога на коммерческую недвижимость в Северной столице вырастет, в среднем, на четверть. Учитывая, что пандемия коронавируса значительно сократила прибыль торговых центров, для многих их владельцев это может стать ключевым фактором. Повышение ставки связано с ростом кадастровой стоимости коммерческой недвижимости.

По подсчетам экспертов «РБК — Санкт-Петербург», налог для «Галереи» станет больше примерно на 8 млн рублей, а торгово-развлекательному комплексу «Лето» и вовсе придется выложить на 30 млн рублей больше. Это может стать причиной роста цен на товары для посетителей ТЦ и ТРК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наблюдается ажиотаж из-за дешевых кредитов.