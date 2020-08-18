Двое матершинников из Дагестана вонзили нож в петербуржца, сделавшего им замечание

В Петербурге полицейские задержали двух уроженцев Дагестана, которые ранили прохожего ножом за сделанное замечание. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Преступный инцидент произошел в ночь на понедельник, 17 августа, на Дворцовой набережной. Нетрезвые молодые люди приставали к прохожим и ругались матом. 18-летний петербуржец сделал им замечание, а в ответ получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, о случившемся правоохранителям рассказали прохожие. Прибывшие стражи порядка задержали на месте мужчин в возрасте 20 и 21 года.

На них завели административные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали злоумышленника, ударившего ножом знакомого. Им оказался уроженец закавказского государства, в отношении него возбудили уголовно дело.