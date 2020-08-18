В Петербурге на Covid-19 за сутки обследовали 13 тысяч 453 человека

Коронавирус, тем не менее, по-прежнему представляет серьезную угрозу как для здоровья россиян, так и для экономики страны. Фото: pixabay.com

Коронавирус, тем не менее, по-прежнему представляет серьезную угрозу как для здоровья россиян, так и для экономики страны. Фото: pixabay.com

В Петербурге за последние сутки на коронавирус обследовали 13 тыс. 453 человека. Как сообщает оперативный штаб, под медицинским наблюдением находятся 344 человека, при этом в обсерваторе — 159, а 185 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по телефону 122 обработала 163 вызова.

Напомним, накануне комитет по здравоохранению ответил на запрос Gazeta.SPb.ru по поводу возможности второй волны коронавируса в Петербурге.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, в каких российских регионах у граждан выработался иммунитет к Covid-19. Так, в семи регионах более чем у 20% жителей сформировался иммунитет к новой инфекции. В писок таких регионов вошел и Петербург.

Первый раз о вспышке непонятной пневмонии власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.