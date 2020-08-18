Петроградский районный суд оштрафовал Городскую больницу №9 на 100 тысяч рублей

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера, предусмотренного санкцией ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, - 100 000 рублей. Фото: pixabay.com

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера, предусмотренного санкцией ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, - 100 000 рублей. Фото: pixabay.com

Суд Петроградского района постановил оштрафовать ГБУЗ «Городская больница №9» за нарушение правил санитарно-эпидмиологической безопасности в период пандемии COVID-19, которое привело к вспышке коронавируса в медучреждении.

Об этом во вторник, 18 августа, информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По результатам расследования было выявлено, что в больнице не обеззараживали воздух и не увеличили количество мероприятий по дезинфекции помещений. Кроме того, запаса антисептиков в медучреждении также не обнаружили.

Представитель горбольницы признал вину и пояснил, что к моменту пандемии учреждение готовилось к капитальному ремонту, поэтому закупить оборудование, среди которых и дезинфицирующие обличители, не успели. Деньги на капремонт перевели на другие больницы, перепкрофилированные под борьбу с COVID-19. Суд учел эти обстоятельства и снизил размер штрафа на 232 900 рублей. Таким образом Городской больнице №9 необходимо выплатить 100 тысяч рублей.

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