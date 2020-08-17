В Ленобласти фермеру выписали штраф за полив грядок речной водой

Семья собирается оспаривать штраф.

Фермеры из Кингисеппского района рассказали, что им пришел штраф в размере трех тысяч рублей из-за полива грядок речной водой. Об этом пишет «ЛенТВ24». Жительница деревни Онстопель уверяет, что они выращивают только зелень – салат и лук. У них нет водопровода, поэтому приходится пользоваться дождевой водой. Во время засухи нет выбора, и они берут воду из Неймы. Чтобы не ходить каждый раз к реке, супруги спустили к ней небольшой шланг. Фермеры не согласны со штрафом и собираются его оспаривать.

Отмечается также, что во время выписки штрафа, никакого урожая еще не было.

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