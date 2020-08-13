Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч за незаконное предоставление займов

Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч за незаконное предоставление займов
Суд оштрафовал мужчину. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

По постановлению прокуратуры за незаконное предоставление потребительских займов виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Проверку провела прокуратура Выборгского района. По данным следствия, предприниматель под видом магазина осуществлял деятельность по выдаче займов в отсутствии статуса некредитной финансовой организации, что противоречит нормам Федерального закона «О потребительском кредите».

Как сообщила пресс-служба, в отношении виновного лица было возбуждено дело. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отправил под домашний арест петербуржца, обвиняемого в обмане экс-ректора Аграрного университета. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Против меры не возражал.

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