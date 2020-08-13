Суд отправил под домашний арест петербуржца, обвиняемого в обмане экс-ректора Аграрного университета

Суд отправил под домашний арест петербуржца, обвиняемого в обмане экс-ректора Аграрного университета
Фролов получил деньги 23 марта 2018 года. Фото: объединенная пресс-служба судов

Пушкинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Константина Фролова, обвиняемого в мошенничестве.

Мужчина действовал в период с 1 декабря 2017 года по 4 сентября в Москве, в том числе в ресторане «Белое солнце пустыни» и отеле «Four Seasons». По данным следствия, он заявил, что может сохранить статус Ефимова как свидетеля по делу о растрате средств, выделенных СПбГАУ в качестве гранта. За это он попросил около 8,7 млн рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, указанную сумму мужчина получил.

В суде он признал вину и раскаялся в содеянном. Против меры не возражал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

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