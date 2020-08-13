В Петербурге экс-полицейский ответит перед судом за мошенничество

Дело подлежит направлению в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Дело подлежит направлению в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. По данным следствия, обвиняемый в октябре-ноябре прошлого года сообщил потерпевшему о якобы имеющейся возможности воспрепятствовать его назначению на должность. После чего убедил в необходимости передать ему 500 тыс. рублей, чтобы «мирно» решить вопрос.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, мужчина согласился, снизив требуемую сумму до 300 тыс. рублей, после чего обратился в управление собственной безопасности.

Дело направят в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга взыскал с МВД России средства на оплату адвоката для мужчины, с которого сняли административную ответственность.