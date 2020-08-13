Суд Петербурга взыскал с МВД России средства на оплату адвоката для мужчины, с которого сняли административную ответственность

Суд Петербурга взыскал с МВД России средства на оплату адвоката для мужчины, с которого сняли административную ответственность
Суд вынес решение. Фото: Pixabay

Положительное решение в пользу Дениса Фоминова принял Петродворцовый районный суд.

Дело в том, что еще в сентябре 2017 года Денис Фоминов был привлечен к ответственности в рамках административного разбирательства о нарушении правил дорожного движения. В качестве наказания мужчину лишили водительских прав. Однако, в декабре 2018 года решение суда отменили, а административное дело закрыли, так как было выяснено, что для его возбуждения не было должных оснований. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

При этом, за все время разбирательств, Фоминов потратил на работу адвоката 100 тысяч рублей. В связи с этим, мужчина решил подать иск к Министерству финансов РФ, чтобы взыскать потерянные средства.

Петродворцовый суд удовлетворил прошение Фоминова. Таким образом, теперь МВД РФ обязано возместить расходы мужчины в размере 100 тысяч рублей за счет федерального бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с утра минируют районные суды.

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