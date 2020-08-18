Суд отказался называть точный диагноз Ефремова

Суд отказался называть точный диагноз Ефремова
Актер Михаил Ефремов. Фото: Википедия

Состояние здоровья Михаила Ефремова позволяет ему участвовать в заседании суда. Однако диагноз актера разглашать не стали.

Об этом стало известно во вторник, 18 августа. Дело о смертельном ДТП с участием Ефремова слушается в Пресненском суде. Как сообщил ТАСС, судья заявила, что точный диагноз актера является медицинской тайной и не будет оглашен.

Напомним, все случилось в центре Москвы восьмого июня. По предварительным данным, Ефремов в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и влетел в фургон. Водитель машины скончался в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Ефремова назвал моральными уродами тех, кто не верит в инсульт актера. Он заявил, что нельзя издеваться над болеющим человеком.

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