Адвокат Ефремова назвал моральными уродами тех, кто не верит в инсульт актера

Адвокат Ефремова назвал моральными уродами тех, кто не верит в инсульт актера
Михаил Ефремов. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев жестко ответил тем, кто сомневается, что актер перенес инсульт. Он также добавил, что медики прописали артисту постельный режим.

Он заявил, что нельзя издеваться над болеющим человеком. Как сообщила «Комсомольская правда», сомневающихся в диагнозе Ефремова он назвал «моральными уродами». И добавил, что в меддокументах Ефремова значится соответствующие данные.

Напомним, все случилось в центре Москвы восьмого июня. По предварительным данным, Ефремов в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и влетел в фургон. Водитель машины скончался в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат просит суд разрешить перенесшему инсульт Ефремову прогулки.

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