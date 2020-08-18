МКБ запускает новый формат обслуживания МКБ Премиум

Московский кредитный банк (МКБ) объявляет о запуске нового формата обслуживания МКБ Премиум с набором привилегий и сервисов для клиентов.

МКБ Премиум – это готовые финансовые решения с улучшенными условиями по всей линейке продуктов, нефинансовые привилегии, персональный менеджер, комфортное обслуживание в уютных выделенных зонах отделений.

«Новый формат премиального обслуживания позволит предоставлять нашим клиентам качественный сервис, формировать индивидуальные финансовые стратегии и подбирать наиболее подходящие решения для управления собственным капиталом, — рассказал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков. – Для клиентов премиального сегмента классического банковского обслуживания уже недостаточно. В условиях тенденции снижения ставок по вкладам приоритетом для них становится возможность диверсификации денежных средств в более доходные активы».

«Открыты первые выделенные зоны МКБ Премиум в офисах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, постепенно их количество будет расти», — отметила Нина Макухина, начальник управления по работе с премиальными клиентами МКБ.

Чтобы стать клиентом МКБ Премиум, необходимо соблюдение одного из условий: размещение совокупных активов (среднемесячных остатков денежных средств на счетах клиента и средств в инвестиционных и страховых продуктах партнеров банка) в размере от двух миллионов рублей либо наличие пакета карточных услуг «Премиальный».