Авиакомпания WizzАir отложила запуск рейсов в Европу до октября

Венгерский авиаперевозчик WizzАir меняет планы по возобновлению авиасообщения между Петербургом и рядом европейских стран. Ранее первые рейсы планировали запустить в середине сентября.

Как сообщает Peterburg2, ближайшие даты, на которые можно приобрести авиабилеты из Петербурга в Австрию, Данию, Норвегию и Швецию, сдвинули на период с октября по декабрь. Хотя ранее WizzАir планировал отправить первые лоукостеры в Зальцбург, Копенгаген, Стокгольм, Осло и на Мальту после 18-19 сентября.

Остальные направления авиаперевозчика из Пулково остаются без изменений. Петербуржцы могут улететь на самолетах WizzАir в Будапешт с 3 сентября, в Бухарест и Софию — с 15 сентября, а с 16 сентября можно купить билеты в Вильнюс. Кроме того, в августе лоукостер возобновляет полеты в Лондон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финская авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву, но сохранила в Петербург.