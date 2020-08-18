В Петербурге ограничат дорожное движение по двум адресам

В Государственной административно-технической инспекции рассказали о новых ограничениях дорожного движения, которые введут в Северной столице с 19 по 20 августа.

Так, на период с 19 августа по 10 октября на участке Октябрьской набережной от улицы Зольной до проспекта Большевиков поэтапно введут ограничения. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

На набережной реки Мойки будут проводиться работы по размещению временного ограждения. Это ограничит движение транспорта с 20 августа по 16 сентября по нечетной стороне набережной у Большого Конюшенного моста, а с 17 по 20 сентября у дома №6-8 по Дворцовой площади. Также проезд будет затруднен с 3 по 16 сентября у дома №18 по набережной Мойки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение в тоннеле дамбы частично перекроют из-за ремонта.