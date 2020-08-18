Минобороны сообщает о гибели российского генерала в Сирии

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ. Генерал погиб во вторник, 18 августа, при возвращении колонны российских военных после гуманитарной акции. В ведомстве уточнили, что это произошло в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор.
Самодельное взрывное устройство взорвалось по ходу движения машин на обочине проезжей части.
Также сообщается о пострадавших при подрыве автоколонны. Ранения получили три российских военнослужащих. Генерал-майор погиб от тяжелых ранений, когда военных эвакуировали и оказывали им медицинскую помощь.
Имена погибшего и тех, кто получил ранения, в ведомстве не назвали.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сирии под бронеавтомобилем российских военнослужащих взорвалась бомба.