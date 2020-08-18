Минобороны сообщает о гибели российского генерала в Сирии

Минобороны сообщает о гибели российского генерала в Сирии
Подрыв автоколонны произошел 18 августа. Фото: pixabay

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ. Генерал погиб во вторник, 18 августа, при возвращении колонны российских военных после гуманитарной акции. В ведомстве уточнили, что это произошло в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор.

Самодельное взрывное устройство взорвалось по ходу движения машин на обочине проезжей части.

Также сообщается о пострадавших при подрыве автоколонны. Ранения получили три российских военнослужащих. Генерал-майор погиб от тяжелых ранений, когда военных эвакуировали и оказывали им медицинскую помощь.

Имена погибшего и тех, кто получил ранения, в ведомстве не назвали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сирии под бронеавтомобилем российских военнослужащих взорвалась бомба.

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