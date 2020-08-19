Петербуржцы после режима самоизоляции отправились разводиться онлайн

Супруги могут не встречаться в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Супруги могут не встречаться в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Только за первое полугодие 2020 года зарегистрировано более 4,2 тысяч дел о расторжении брака.

Мировые судьи Колпинского района приступили к рассмотрению дел с использованием новой системы «Судебный портал». Чаще всего петербуржцы пользовались услугой, чтобы заявить о своем желании развестись. Расторжение брака онлайн удобно тем, что супругам не обязательно видеть друг друга лично в зале суда. Все происходит быстро и безболезненно для обеих сторон.

За шесть месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 4 229 дел о расторжении брака, а в 2019 таковых было 7 327. Отмечается, что увеличение количества желающих развестись не замечено.

«Прямо то, что нужно! Следующий раз также буду разводиться!»,

— прокомментировал Николай свое расставание с супругой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стартовали онлайн-продажи электромобиля Audi e-tron.