В Петербурге стартовали онлайн-продажи электромобиля Audi e-tron

На сегодняшний день дилер уже получил 7 предзаказов на кроссовер. Средняя стоимость Audi e-tron по первым предзаказам достигла 7 млн рублей. Фото: пресс-служба интернет-магазина Carmart

На сегодняшний день дилер уже получил 7 предзаказов на кроссовер. Средняя стоимость Audi e-tron по первым предзаказам достигла 7 млн рублей. Фото: пресс-служба интернет-магазина Carmart

В Северной столице открылись продажи первого электрического полноразмерного кроссовера от Audi, модель получила название Audi e-tron.

Это первый электромобиль на российском рынке, который можно купить даже с доставкой на дом. Продажи осуществляет интернет-магазин Сarmart. Стоимость кроссовера начинается от 5,595 млн рублей. Машины, продающиеся онлайн, поставляет официальный дилер-партнер Audi e-tron в Санкт-Петербурге «Ауди Центр Лахта».

Audi e-tron способен преодолевать до 436 километров без подзарядки и развивать скорость до 200 километров в час. Минимальное время, которое требуется на зарядку электромобиля, составляет 40 минут. При этом для владельцев Audi e-tron в дилерском центре уже установлена зарядная станция. В ближайшее время новую модель Audi можно будет забрать на тест-драйв.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, к каким изменениям следует приготовиться российским автомобилистам грядущей осенью.