Три изменения ждут российских автомобилистов с начала осени

С 1 сентября водителей ждут несколько важных изменений, которые коснутся документов и проверок на дорогах.

Первым из осенних нововведений станет изменение стоимости полиса ОСАГО. Отныне она будет рассчитываться несколько иначе. При этом, минимальная стоимость документа для добросовестных участников дорожного движения будет равняться 2500 тысячам рублей. Максимальная стоимость составит более 5000. Изменение позволит увеличить «тарифный коридор» до 30%. Это даст возможность водителям оформлять полис на более выгодных для себя условиях. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Также, сотрудники ДПС с сентября начнут использовать новые приборы, которые позволят проверять состояние транспортного средства прямо на дорогах. Если сотрудник дорожной полиции будет выявлять какие-либо неисправности, он сможет запретить пользовать машиной до устранения нарушений.

Изменения коснутся и других документов: ПТС и свидетельств о регистрации машин. Представленная информация в документах о характеристиках средств передвижения станет более объемной, но это никак не отразится на их внешнем виде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МВД пояснили правила замены автомобильных номеров после введения нового стандарта.