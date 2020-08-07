В МВД пояснили правила замены автомобильных номеров после введения нового стандарта

В МВД пояснили правила замены автомобильных номеров после введения нового стандарта
Выдача автономеров будет проводиться после утверждения нормативных правовых актов. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Министерстве внутренних дел России рассказали автомобилистам нюансы недавно принятого нововведения.

Все гораздо проще, чем кажется. Водители могут не производить замену номеров своего транспортного средства, если у них нет в этом нужды. Но, в случае владения японской или американской иномаркой, квадратный знак нового национального стандарта будет весьма кстати. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на МВД России.

Новые номера можно заменить исключительно на добровольной основе. Стоит заметить, что их размещение возможно только сзади автомобиля. Передние табличка с регистрационным номером должна оставаться стандартного размера.

Новый национальный стран ввели на этой неделе. Теперь свои знаки появились у внедорожных мотоциклов. Помимо этого, таблички определенного вида будут устанавливаться на мопеды, спорткары и ретро-машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вступил в силу новый нацстандарт на автономера.

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